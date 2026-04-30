Al teatro Rossetti lo spettacolo gratuito Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera

Sabato 2 maggio alle 18, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà lo spettacolo gratuito “Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera”. Si tratta di una rappresentazione teatrale tratta dall’omonimo libro scritto da Alessandro Cianci. Lo spettacolo ripercorre uno dei momenti più significativi della storia locale e nazionale, offrendo un’immersione in eventi passati che hanno segnato il territorio. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

Sabato 2 maggio, alle ore 18, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà lo spettacolo “Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera”, un intenso racconto teatrale, tratto dall’omonimo libro di Alessandro Cianci, che riporta alla luce una pagina cruciale e drammatica della storia locale e nazionale. L'ingresso.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Al teatro Rossetti di Vasto lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca RameSabato 28 marzo 2026, alle ore 21, sul palco del Teatro Rossetti di Vasto, andrà in scena lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame,... Al teatro Rossetti lo spettacolo “Club 27”, la storia di grandi musicisti scomparsi a soli 27 anniSabato 7 marzo 2026, alle ore 21, al teatro Rossetti di Vasto va in scena “Club 27”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Evento K-Pop, il Rossetti di Trieste rimborsa gli spettatori delusi: Vicini al nostro pubblico; Donald Trump prima di Donald Trump: al Rossetti lo spettacolo di Stefano Massini; Domani al Teatro Rossetti il concerto benefico a favore dell’associazione Asperger Abruzzo; Donald – Storia molto più che leggendaria di un Golden Man di e con Massini al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia il Rossetti. Al Rossetti di Trieste arriva The Rocky Horror Show con DonovanCon la popstar internazionale Jason Donovan nel ruolo di Frank-N-Furter, torna dall'11 al 16 novembre al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - Il Rossetti di Trieste il musical di Richard O'Brien ... ansa.it Al Teatro Rossetti c'è il musical Mamma mia!, unica tappa nel nordestUna madre, dallo spirito hyppie, una figlia, indomita come lei, che si sta per sposare. E poi tre possibili padri, una isola greca e i successi (senza tempo) degli Abba. Dal West End di Londra torna ... rainews.it Per dare un segnale di vicinanza al proprio pubblico, il teatro Rossetti di Trieste ha deciso di rimborsare il 50% del biglietto, inclusi i diritti di prevendita, dello spettacolo dedicato alle K-Pop andato in scena lo scorso 4 aprile. - facebook.com facebook