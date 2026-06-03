Vasco nel 2027 a Modena? Mezzetti ' spegne' Muzzarelli che però rilancia | La città deve esserci

Nel 2027, il cantante annuncia un concerto a Modena. Muzzarelli aveva precedentemente dichiarato che la città deve essere presente in quell'anno. Mezzetti ha risposto con una precisazione che sembra smentire o ridimensionare l'annuncio del cantante. La discussione tra le due parti si svolge attraverso dichiarazioni pubbliche, creando un contrasto tra l'anticipata conferma e la successiva precisazione. La situazione si presenta come un confronto tra una comunicazione ufficiale e una precisazione successiva.

Un botta e risposta a distanza che più di suonare all'unisono, pare contrapporti tra un'accelerata e una brusca frenata. Sul 'piatto' c'è il Kom e lo strepitoso traguardo dei 50 anni di carriera nel 2027, a 'suonare' lo spartito sono l'ex sindaco Muzzarelli e l'attuale primo cittadino di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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