Se la gente continua a venire io continuo a esserci | Vasco Rossi la promessa ai fan e la sorpresa per il 2027
Il cantante emiliano ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua attività artistica e delle prossime tappe. Ha commentato il successo delle recenti esibizioni, sottolineando che continuerà a esibirsi finché ci saranno fan ad ascoltarlo. Ha anche anticipato dettagli sul tour del 2026, menzionando una sorpresa prevista per il 2027. Durante l’intervista, ha condiviso alcuni aneddoti sulla sua carriera e ha fatto una promessa: se la gente continuerà a seguirlo, lui continuerà a esserci.
Bologna, 20 maggio 2026 – Vasco Rossi a 360 gradi, dal maxi evento per i 50 anni di carriera all’anticipazione della scaletta per il tour 2026 fino alla promessa fatta al suo pubblico: nella lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il Komandante racconta tante curiosità della sua vita. Come artista e uomo. Parla della sua squadra del cuore, l’Inter; della galleria d’arte aperta dal figlio a Bologna; del fumetto che racconta la sua vita e dei cantanti di Sanremo 2026 che gli sono piaciuti di più (Ditonellapiaga e Bambole di pezza dice. “E Patty Pravo è sempre perfetta”) L’amore per la lettura e la meditazione. Un botta e riposta ricco di dettagli, che come un libro da sfogliare domanda dopo domanda, lascia immaginare una vera vita da star fatta, al tempo stesso, di attimi di semplicità quotidiana e riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
DRONE FLAGRA VLAD E NIKI E LIKE NASTYA COM PLANE EATER NA VIDA REAL!
Sullo stesso argomento
Vasco Rossi, il regalo ai fan: “Una canzone che non vi aspettate, non so se l’ho mai fatta dal vivo”Bologna, 3 maggio 2026 – Una “vera sorpresa” per tutti i fan che parteciperanno al tour imminente di Vasco Rossi.
Si finge malato per andare al concerto di Vasco Rossi: il danno e la beffa per il fan sfegatatoUno zaino in spalla, un autobus per Bari e un biglietto per il San Nicola, proprio dove doveva esibirsi Vasco Rossi.
L'intervista di Vasco Rossi a Sorrisi e Canzoni in edicola da oggi. Noi siamo corsi a comprarlo, e voi? ATTENZIONE SPOILER SCALETTA nell'intervista #vascorossifanclub ##vascorossi - Facebook facebook
Se la gente continua a venire io continuo a esserci: Vasco Rossi, la promessa ai fan e la sorpresa per il 2027Dai brani degli anni '80 in scaletta alla meditazione mattutina, fino al clamoroso mega-evento per i 50 anni di carriera: il Komandante si confessa a 360 gradi. Il mio modo di scrivere è condizionato ... ilrestodelcarlino.it