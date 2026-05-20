Se la gente continua a venire io continuo a esserci | Vasco Rossi la promessa ai fan e la sorpresa per il 2027

Il cantante emiliano ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua attività artistica e delle prossime tappe. Ha commentato il successo delle recenti esibizioni, sottolineando che continuerà a esibirsi finché ci saranno fan ad ascoltarlo. Ha anche anticipato dettagli sul tour del 2026, menzionando una sorpresa prevista per il 2027. Durante l’intervista, ha condiviso alcuni aneddoti sulla sua carriera e ha fatto una promessa: se la gente continuerà a seguirlo, lui continuerà a esserci.

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