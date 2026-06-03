Variante di Caserta ' killer' c' è un' altra vittima Chiudetela finché non sarà sicura

Un uomo straniero è morto lungo la Variante di Caserta in un incidente stradale. Si tratta dell'ultima vittima di una serie di incidenti nella zona, che hanno portato alla richiesta di chiudere temporaneamente la strada fino a quando non sarà considerata sicura. Le sue generalità non sono state rese note. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un’altra tragedia, un’altra vita spezzata lungo la Variante di Caserta. A perdere la vita un cittadino straniero, le cui generalità non sono ancora state rese note.L'incidenteL'incidente è avvenuto nella tarda mattinata nel tratto tra le uscite di Caserta Zona Industriale e San Clemente. Almeno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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