Schianto nel tunnel Reggia di Caserta | traffico in tilt sulla Variante Anas

Un grave incidente si è verificato nel tunnel “Reggia di Caserta” sulla Variante Anas, tra le uscite di Caserta Ospedale e Caserta Ovest. L’incidente ha provocato il blocco del traffico nella zona, con lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Grave incidente nel tunnel ‘Reggia di Caserta’ della Variante Anas, tra le uscite di Caserta Ospedale e Caserta Ovest.È quanto si è verificato pochi minuti fa lungo la corsia in direzione Maddaloni.Nell'impatto sono rimaste coinvolte almeno due auto, una Jeep e una Ford. Sul posto sono.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Schianto sulla Variante Anas, muore Agostino Munno: il 30enne sbalzato dalla moto dopo l’impattoLo schianto sulla Variante Anas: cosa è successo Un impatto violentissimo, poi il silenzio. Schianto frontale sulla variante di Teramo: morto un uomo, traffico paralizzatoTeramo - Tragico incidente sulla statale 80 “Lotto Zero”: una vittima e un ferito.