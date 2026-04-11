Tragedia sulla Variante | La ' strada della morte' va chiusa se non si è in grado di renderla sicura

Un incidente mortale sulla Variante Anas ha portato alla morte di un uomo di 30 anni, residente in provincia di Caserta. L’incidente si è verificato lungo una strada chiamata comunemente “la strada della morte”, che collega vari comuni e attraversa il territorio. L’ex capogruppo di un partito di maggioranza in consiglio comunale ha commentato la questione, sottolineando la frequenza di incidenti e chiedendo la chiusura del tratto se non si interviene per migliorare la sicurezza.

Sulla tragedia che ha visto un 30enne di Santa Maria Capua Vetere, Agostino Munno, perdere la vita a seguito di un incidente sulla Variante Anas è intervenuto l'ex capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Caserta, Pasquale Napoletano: “L'ennesimo decesso sulla Variante Anas, nel tratto tra.🔗 Leggi su Casertanews.it Lavori della variante ferroviari "Gornalunga", chiusa la strada provinciale 104Disposta la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, della strada provinciale 104, nel tratto compreso... Lavori della variante ferroviaria "Gornalunga", chiusa la strada provinciale 104Disposta la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, della strada provinciale 104, nel tratto compreso... Incidente sull’A1 tra Pontecorvo e Ceprano: scontro tra due furgoni. Morti tre operai