Finge di essere un carabiniere e truffa un’anziana | 35enne arrestato il flagranza di reato

Un uomo di 35 anni di origini campane è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Udine, accusato di aver truffato un’anziana fingendosi un carabiniere. L’arresto è avvenuto durante un intervento immediato dei militari, che hanno fermato il sospetto poco dopo aver ricevuto la segnalazione. La vicenda riguarda un episodio di frode ai danni di una persona anziana, conclusosi con l’arresto dell’uomo.

È stato colto il flagranza di reato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Udine il 35 enne di origini campane, colpevole del reato di truffa ai danni di un’anziana.I fatti risalgono al pomeriggio del 16 aprile 2026 a Tavagnacco, nella frazione di Feletto Umberto. L'anziana.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Gaggi, si finge carabiniere per truffare un’anziana: 48enne catanese arrestato in flagranzaÈ stato arrestato in flagranza un 48enne originario di Catania, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai...

Truffa del finto carabiniere a Roma, 56enne incastrato dalla vittima e arrestato in flagranza di reatoUn uomo è stato arrestato per tentata truffa aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Finge di voler comprare un Rolex da 9.500 euro e poi lo strappa via, arrestato; Lissone: si finge una conoscente, abbraccia un anziano e gli ruba il bracciale in oro; Si finge poliziotto per derubare un 94enne: arrestato con oro e preziosi in tasca; Villa Borghese, si finge guardia giurata e usa lo spray al peperoncino per rubare un Iphone.

Finge di essere un carabiniere e tenta la truffa parlando della rapina al Credit AgricolePare stia prendendo piede la truffa della rapina in banca. Ieri pomeriggio un individuo, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, ha contattato telefonicamente una signora di Posillipo. torresette.news

Bergamo: finge di essere Carabiniere e deruba un’anziana, arrestato in flagranzaI Carabinieri di Bergamo arrestano un truffatore che si spacciava per Carabiniere e derubava anziani. Recuperata la refurtiva e restituita alla vittima. lamilano.it

#Malnate, anziano finge di credere al raggiro e chiama i veri carabinieri - facebook.com facebook

Finge di voler comprare un Rolex da 9.500 euro e poi lo strappa via, arrestato x.com