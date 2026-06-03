All'aeroporto di Milano Malpensa, le autorità hanno sequestrato circa 7.000 capi d'abbigliamento e borse contraffatti. Il sequestro è stato effettuato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’operazione si è concentrata sull’intercettazione di prodotti il cui marchio risultava falso. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali persone coinvolte o altre attività collegate.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato all’aeroporto di Milano Malpensa 7mila borse e capi d’abbigliamento contraffatti. L’operazione arriva a termine di un’attività finalizzata di contrasto al fenomeno della contraffazione transnazionale dei marchi. In particolare, le quotidiane attività di analisi dei flussi commerciali di merci in arrivo presso l’Aeroporto di Malpensa hanno consentito di individuare, da gennaio 2026, numerose spedizioni di prodotti provenienti sia da snodi logistici in Africa (Nigeria, Marocco ed Egitto) sia da poli manifatturieri dell’Asia orientale (Cina, Singapore, Thailandia e Hong Kong). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Varese, a Malpensa sequestrate 7mila borse e capi d'abbigliamento contraffatti

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