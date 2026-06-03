Sequestrate a Malpensa 7.000 borse contraffatte, stimate in un valore commerciale di 2,4 milioni di euro. Le operazioni sono state condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, che hanno intercettato il carico durante un controllo. Le borse, prive di certificazioni e marchi originali, sono state sequestrate e saranno distrutte. L’attività rientra nelle operazioni di contrasto alla contraffazione di marchi e prodotti illegali in ambito aeroportuale.

Varese, 3 giugno 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno portato a termine, nei giorni scorsi, un'importante attività finalizzata al contrasto del fenomeno della contraffazione transnazionale dei march i. In particolare, le quotidiane attività di analisi dei flussi commerciali di merci in arrivo presso l' Aeroporto di Malpensa hanno consentito di individuare, dal mese di gennaio 2026, numerose spedizioni di prodotti provenienti sia da snodi logistici situati nel continente africano ( Nigeria, Marocco ed Egitto ) che dai poli manifatturieri dell'Estremo Oriente ( Cina, Singapore, Thailandia e Hong Kong ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malpensa, sequestrate 7mila borse contraffatte del valore commerciale di 2,4 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roma, Gdf sequestra oltre 7mila paia di scarpe per bambini contraffatte

Maxisequestro di 7mila scarpe per bambini contraffatte alla Rustica: falsi New Balance, UGG e KuromiDurante un'operazione di verifica in un negozio e nel relativo magazzino, sono state sequestrate circa 7.

Temi più discussi: Maxi sequestro di merce contraffatta: bloccate a Malpensa oltre 7mila borse, e capi d’abbigliamento; Malpensa, sequestrati 7mila articoli contraffatti per un valore di 2,4 milioni; Malpensa: Lusso taroccato, sequestrati borse e abiti; L’illusione del lusso si ferma a Malpensa: sequestrati articoli per 2,5 milioni.

A Malpensa da gennaio sequestrati 7mila articoli falsi, valore 2,4 milioni. Nei controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane #ANSA x.com

A Malpensa da gennaio sequestrati 7mila articoli falsi, valore 2,4 milioniI controlli contro la contraffazione internazionale all'aeroporto di Milano Malpensa, avviati da gennaio 2026, hanno portato al sequestro di circa 7.000 articoli contraffatti, per un valore stimato di ... ansa.it

Nell’aeroporto lombardo sequestrate 7mila borse e vestiti falsi dei marchi più lussuosi: valore 2,4 milioniUn nuovo colpo è stato inflitto al traffico internazionale di merce contraffatta all’aeroporto di Milano-Malpensa. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese, insieme ai fun ... comozero.it