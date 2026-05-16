Trentottomila capi di abbigliamento contraffatti sequestrati nel Napoletano

Nella zona di San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa trentottomila capi di abbigliamento e accessori contraffatti. L’operazione è stata condotta in una base logistica dedicata al falso, dove sono stati trovati e confiscati i capi illecitamente prodotti o immagazzinati. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto alla diffusione di prodotti non originali, che spesso vengono distribuiti sul mercato senza autorizzazioni ufficiali.

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