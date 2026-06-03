Un incidente stradale si è verificato questa notte a Pozzolo. Un uomo coinvolto aveva un tasso alcolemico pari a 1,2 grammi per litro, il doppio del limite consentito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. La polizia ha eseguito i controlli e ha sequestrato il veicolo.

AGI - Emanuele Pozzolo, coordinatore piemontese del movimento di Roberto Vannacci, spiega all'Agi le circostanze dell' incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ieri sera sulla Biella-Cossato, all'altezza di Vigliano Biellese: "C'era un fortissimo temporale - la premessa - e l'auto che guidavo ha fatto aquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo". Pozzolo ha così perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. L'incidente è stato autonomo e non ci sono feriti, ma i successivi controlli della Polizia Stradale hanno complicato la posizione del parlamentare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Incidente stradale per Pozzolo, tasso alcolemico doppio rispetto al consentito

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Incidente per Emanuele Pozzolo: per deputato di Futuro Nazionale tasso alcolemico oltre limite

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