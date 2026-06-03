Vannacci | Ci vuole una scuola più selettiva oggi non prepara i cittadini di domani

Durante una visita a Milazzo, un europarlamentare ha dichiarato che la scuola dovrebbe essere più selettiva, affermando che l’attuale sistema non prepara adeguatamente i cittadini di domani. Ha sottolineato l’importanza del ruolo della famiglia e dell’educazione dei giovani, evidenziando la necessità di riforme nel settore scolastico. La discussione si è concentrata sui metodi di formazione e sulla responsabilità condivisa tra scuola e famiglia.

La scuola, il ruolo della famiglia e l’educazione dei giovani. Sono questi i temi affrontati dall’europarlamentare Roberto Vannacci all’Adnkronos durante la sua visita a Milazzo. Secondo l’eurodeputato, un ruolo centrale spetta alla famiglia e alla scuola. La prima, ha affermato, deve tornare a essere il principale luogo di trasmissione di valori e principi educativi, mentre la seconda dovrebbe recuperare una funzione formativa più incisiva. Vannacci ha sostenuto la necessità di una scuola «dura e selettiva», ritenendo che l’attuale sistema non riesca a preparare adeguatamente né i cittadini né i professionisti del futuro. Nel suo intervento ha inoltre richiamato l’attenzione sul rapporto tra famiglie e istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Vannacci: La politica è l'arte di fare il bene dei cittadini

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