Durante una trasmissione sportiva, un commentatore ha commentato il gol segnato da un calciatore turco contro la Roma, sottolineando il coraggio di aver tentato un tiro dalla distanza. Ha inoltre osservato come questa giocata ricordi quelle fatte dai centrocampisti in passato, quando ancora si cercavano spesso conclusioni di questo tipo. La discussione si è concentrata sull’attitudine del calciatore nel tentare una conclusione così audace.

Il gol di Hakan Calhanoglu contro la Roma è un insieme di precisione e di potenza, la perfetta sintesi che fa girare la testa a un portiere e fa esplodere di gioia e di meraviglia i propri tifosi. Si può discutere a lungo se Svilar abbia commesso un errore oppure no, ma resta la perla turca a impreziosire la vittoria dell’Inter che è più di un gioiello. "Calhanoglu ha fatto oggi quello che ai miei tempi era abbastanza frequente – spiega Juan Sebastian Veron, centrocampista che di tiri da fuori area se ne intende parecchio –. Una volta, soprattutto chi giocava da mezzala o da mediano ci provava sempre, quando arrivava ai venticinque metri. Adesso, invece, si preferisce andare dentro con il pallone, mah. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Veron: "Bravo Calha, per un gol così ci vuole coraggio. Oggi nessuno tira più da fuori perché..."

Perché nessuno vuole più guidare un tramVenerdì 27 febbraio un tram è deragliato provocando la morte di due persone e una cinquantina di feriti.

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