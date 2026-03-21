Un ragazzo di 15 anni, vittima di minacce e di aver subito pressioni da parte di alcuni compagni che lo hanno costretto a spogliarsi, ha deciso di non tornare più a scuola. Sua madre ha riferito che il ragazzo preferisce seguire le lezioni a distanza e non vuole più frequentare l'istituto. La situazione si è verificata in una scuola di Oderzo, in provincia di Treviso.

ODERZO (TREVISO) - A scuola non ci vuol proprio più tornare: il 15enne vessato dai compagni di classe chiederà di poter terminare l'anno scolastico seguendo le lezioni online oppure studiando da privatista. «Mio figlio – dice la mamma – dopo che alcuni suoi compagni l'hanno minacciato e costretto a spogliarsi nei bagni della scuola, in quell'istituto non ci vuole più tornare. Adesso stiamo vedendo come meglio poter fare, una soluzione potrebbe essere quella di seguire le lezioni on line». I genitori del teenager che frequenta un istituto superiore opitergino sono intenzionati a denunciare i tre ragazzi che, secondo quanto riferito dal loro figliolo, l'hanno costretto a seguirli in bagno e dopo averlo insultato, l'avrebbero obbligato a denudarsi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Studente 15enne minacciato e fatto spogliare dai compagni, la mamma: «In quella scuola non ci vuole più tornare. Chiede di seguire le lezione online»

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