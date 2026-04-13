Il 13 aprile 2026, nel contesto della seconda settimana di Pasqua, si propone una riflessione sul Vangelo di quel giorno, guidata dall’omelia di un sacerdote. La meditazione si concentra sulla tematica della rinascita, sottolineando come questa possa andare oltre le logiche umane. La giornata inizia con una lettura della Parola e un momento di preghiera, invitando i fedeli a considerare il messaggio del Vangelo come fonte di rinnovamento interiore.

Meditiamo il Vangelo di questo lunedì della seconda settimana del tempo di Pasqua, 13 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nicodemo è alla ricerca di risposte nella notte, ma Gesù lo porta a pensare oltre la logica umana: non è sufficiente comprendere, ma bisogna rinascere. Un’esistenza nuova non si costruisce, si riceve. Nascere dallo Spirito vuol dire addentrarsi in una dimensione invisibile, libera, che cambi l’essere prima dei gesti. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui».🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 13 aprile 2026: la vera rinascita va oltre la logica umana

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