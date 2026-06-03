Vandali in azione sul lungomare di Bari | imbrattato il monumento ad Araldo di Crollalanza

Notizia in breve

Sul lungomare di Bari, una scritta gialla è apparsa sulla colonna dietro il busto di Araldo di Crollalanza, nel tratto a lui dedicato. La vernice copre una parte del supporto del monumento, lasciando tracce visibili. Nessuno è stato ancora identificato, e i danni sono stati segnalati alle autorità competenti. La zona è stata controllata, ma non sono state trovate telecamere di sorveglianza in funzione al momento.