Vandali in azione sul lungomare di Bari | imbrattato il monumento ad Araldo di Crollalanza

Da baritoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul lungomare di Bari, una scritta gialla è apparsa sulla colonna dietro il busto di Araldo di Crollalanza, nel tratto a lui dedicato. La vernice copre una parte del supporto del monumento, lasciando tracce visibili. Nessuno è stato ancora identificato, e i danni sono stati segnalati alle autorità competenti. La zona è stata controllata, ma non sono state trovate telecamere di sorveglianza in funzione al momento.

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Una scritta realizzata con vernice gialla è comparsa sul retro della colonna che sostiene il busto di Araldo di Crollalanza, sul lungomare di Bari, nel tratto a lui intitolato.L'imbrattamento interessa il monumento dedicato all'ex podestà di Bari, ministro dei Lavori pubblici e successivamente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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