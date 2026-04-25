Torgiano vandali in azione | imbrattato il cartello del parco Martiri delle Foibe

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, il cartello del Parco Martiri delle Foibe a Torgiano è stato imbrattato con vernice rossa da ignoti. L'episodio ha attirato l'attenzione sul luogo, che si trova in una zona frequentata e simbolica. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell'azione vandalica. Nessuna altra struttura è stata coinvolta e non ci sono stati danni alle installazioni circostanti.

Vandali in azione nella notte tra il 24 e il 25 aprile a Torgiano. Il cartello informativo del Parco Martiri delle Foibe è stato imbrattato con della vernice rossa.“Scoprire un simile gesto proprio oggi, nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Liberazione, rende l'accaduto ancora più.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Verde pubblico, via le siepi al parco Martiri delle FoibeSono in corso in questi giorni gli interventi sul verde al Parco Martiri delle Foibe, a Udine. Giorno del Ricordo, in piazza Martiri di Trieste la commemorazione delle vittime delle foibeIn occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata, questa...