Festa di San Nicola 2026 a Bari il bando del Comune | Sul lungomare no ad attrazioni con pistole

Da baritoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bari ha annunciato che, in occasione della Festa di San Nicola 2026, le attrazioni che prevedono l’uso o la riproduzione di armi saranno vietate negli stand di piazza Diaz e nelle aree attorno al lungomare di Crollalanza. La decisione riguarda il periodo dal 30 aprile all’11 maggio e mira a garantire un evento più sicuro e senza rappresentazioni violente. La restrizione si applica esclusivamente alle attrazioni con armi, lasciando libere altre tipologie di intrattenimento.

Le attrazioni “con utilizzo e riproduzione di armi” non saranno ammesse tra gli stand di piazza Diaz e attorno al lungomare di Crollalanza nei giorni della Festa di San Nicola a Bari, dal 30 aprile all'11 maggio prossimi. E' quanto scritto nel bando del Comune con cui selezionare gli operatori.🔗 Leggi su Baritoday.it

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