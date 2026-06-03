Valtellina | premi in denaro va a scuola o al lavoro in bici

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un programma nella Valtellina assegna premi in denaro a chi si sposta in bicicletta tra casa e scuola o lavoro. I partecipanti possono ricevere fino a una cifra stabilita ogni mese, a seconda delle percorrenze. Per accedere ai fondi, bisogna rispettare determinati limiti di distanza e frequenza. La proposta mira a incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, con criteri di partecipazione chiaramente definiti.

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Quanto puoi guadagnare ogni mese pedalando verso l'ufficio o l'università?. Chi può accedere ai premi economici e quali sono i limiti?. Come si ottengono i soldi per ogni chilometro percorso in bici?. Quali sono i requisiti per partecipare tramite l'app Wecity?.? In Breve Incentivo di 0,20 euro per chilometro tramite app Wecity per 200 partecipanti.. Limite massimo di 50 euro mensili e 300 euro annui per utente.. Nel 2025 registrati 115.574 km percorsi e 16.191 kg di CO2 risparmiati.. Lavoratori di Brescia, Lecco e Como con sede lavorativa a Sondrio inclusi.. Vainbici 2026: incentivi in denaro pedala verso il lavoro o la scuola in Valtellina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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