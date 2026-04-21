L’appello della Fiab | A scuola o al lavoro usando bici e mezzi

In vista della Giornata della Terra, prevista per domani, Fiab Monza in bici ha annunciato un'iniziativa dedicata all'uso della bicicletta per recarsi a scuola o al lavoro. L'associazione invita i cittadini a optare per questa modalità di spostamento, promuovendo un'alternativa sostenibile ai mezzi motorizzati. L'obiettivo è sensibilizzare sulla riduzione delle emissioni e favorire uno stile di vita più ecologico.

In occasione della Giornata della Terra, in programma domani, Fiab Monza in bici lancia la mobilitazione invitando tutti a muoversi con un mezzo sostenibile per raggiungere il proprio luogo di studio e lavoro: l’obiettivo è provare a cambiare le abitudini quotidiane e sperimentare la mobilità a basso impatto ambientale. "Ogni spostamento effettuato rinunciando all’auto privata contribuisce a ridurre emissioni di gas, consumi energetici e pressione sulle risorse naturali - spiegano gli attivisti -. Per questo invitiamo tutti a scegliere tram, treno, bus, bicicletta o andare a piedi. Invitiamo chi già lo fa a condividere l’esperienza con colleghe e colleghi per provare a ridurre l’uso delle auto".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’appello della Fiab: "A scuola o al lavoro usando bici e mezzi" Notizie correlate Cagliari, bici incatenate: Fiab ricorre alla CEDU contro l’ordinanza sul parcheggio e la sicurezza dei mezzi.La questione del parcheggio delle biciclette a Cagliari ha assunto una dimensione europea. Escursione al Castello Aragonese e Ciclopasseggiata in città: doppio evento in bici con FiabIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Doppio appuntamento per Fiab Caserta in bici: sabato 7 marzo al Castello... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’appello della Fiab: A scuola o al lavoro usando bici e mezzi; Tracciare il percorso: a Perugia tutti i cantieri FIAB aperti per far pedalare l’Italia - FIAB; Aggiornamento Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello per il biennio 2026/2027; Tigli di via Feltre, Fiab al Comune: Rinviate i lavori, progetto da rivedere. L’appello della Fiab: A scuola o al lavoro usando bici e mezziIn occasione della Giornata della Terra, in programma domani, Fiab Monza in bici lancia la mobilitazione invitando tutti a muoversi con un mezzo sostenibile per raggiungere il proprio luogo di studio ... ilgiorno.it Ciclabili sicure: la proposta della FiabCREMONA - « Istituire, dove possibile, il doppio senso di marcia sul corridoio ciclabile tra piazza S. Lucia e via Boldori » è diventata una priorità per le associazioni ciclistiche cittadine. L’appel ... laprovinciacr.it In occasione della Earth Day del 22 aprile, la FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta lancia l’iniziativa #muoviamociperlaterra, coinvolgendo anche Pescara tra i 31 Comuni partecipanti. L’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2 fino a 0,7 kg al - facebook.com facebook Fiab, 'troppe auto in Italia, traffico e rischi per salute'. Iniziativa #muoviamociperlaterra per la Giornata mondiale #ANSA x.com