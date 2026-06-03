Mobilità casa-lavoro in Valtellina chi pedala merita una mancia | 20 centesimi per ogni chilometro fatto in bici
In Valtellina, è stato introdotto un incentivo per chi si sposta in bicicletta tra casa e lavoro o scuola. Per ogni chilometro pedalato, i ciclisti riceveranno 20 centesimi. La misura mira a promuovere l’uso della bici come mezzo di trasporto e a ridurre le emissioni legate ai mezzi motorizzati. L’iniziativa coinvolge le autorità locali e le aziende che aderiscono al progetto. La somma viene riconosciuta direttamente ai partecipanti che dimostrano di aver percorso il tragitto in bicicletta.
Sondrio, 3 giugno 2026 – Chi va in bici a scuola o al lavoro risparmia. E può anche guadagnare dei soldi. L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio, infatti, ha rinnovato anche per il 2026 il proprio impegno per la mobilità sostenibile con una nuova edizione di Vainbici, l’iniziativa realizzata in collaborazione con Wecity per incentivare gli spostamenti quotidiani in bicicletta verso il luogo di lavoro o di studio. Il progetto si rivolge sia ai lavoratori sia agli studenti maggiorenni che utilizzano la bici per i propri tragitti quotidiani. Le candidature per l’edizione 2026 potranno essere presentate tramite l’app Wecity. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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