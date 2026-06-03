Mobilità casa-lavoro in Valtellina chi pedala merita una mancia | 20 centesimi per ogni chilometro fatto in bici

Notizia in breve

In Valtellina, è stato introdotto un incentivo per chi si sposta in bicicletta tra casa e lavoro o scuola. Per ogni chilometro pedalato, i ciclisti riceveranno 20 centesimi. La misura mira a promuovere l’uso della bici come mezzo di trasporto e a ridurre le emissioni legate ai mezzi motorizzati. L’iniziativa coinvolge le autorità locali e le aziende che aderiscono al progetto. La somma viene riconosciuta direttamente ai partecipanti che dimostrano di aver percorso il tragitto in bicicletta.