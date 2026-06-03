Valli di Lanzo | scossa di magnitudo 1.7 vicino a Traves

Una scossa di magnitudo 1.7 si è verificata nelle Valli di Lanzo, vicino a Traves. L'ipocentro si trova a circa 10 chilometri di profondità, il che ha contribuito a ridurre l'intensità del movimento sismico percepito in superficie. La maggiore profondità ha limitato i danni e la sensazione di tremore tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni o feriti in conseguenza dell'evento sismico.

Dove si è verificato esattamente l'ipocentro della scossa?. Come ha fatto la profondità a smorzare l'effetto del movimento?. Quali danni hanno subito le strutture vicino a Traves?. Perché i residenti non hanno percepito il movimento del suolo?.? In Breve Evento registrato martedì 2 giugno 2026 dalla sala sismica INGV. Ipocentro situato a 13 chilometri di profondità nel sottosuolo. Punto focale a 2 chilometri a sud dell'abitato di Traves. Nessun danno rilevato a strutture o persone nel territorio colpito. Scossa sismica di magnitudo 1.7 nelle valli di Lanzo: l’ipocentro vicino a Traves. Un evento sismico di magnitudo 1.7 ha interessato la zona delle valli di Lanzo nella mattinata di martedì 2 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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