Una scossa di terremoto di magnitudo 1.3 è stata registrata in Val Grande di Lanzo, con l’epicentro situato vicino a Groscavallo. L’ipocentro si trovava a una profondità di circa due chilometri sotto la superficie. La vicinanza dell’evento al suolo ha determinato una percezione molto limitata tra la popolazione locale, che ha avvertito un lieve movimento senza danni o conseguenze evidenti.

? Cosa scoprirai Dove si è concentrato esattamente l'ipocentro della scossa?. Come ha influito la profondità dell'evento sulla percezione locale?. Perché gli esperti monitorano con attenzione questa specifica zona?. Quali sono i rischi per i centri abitati più vicini?.? In Breve Epicentro a 8 km di profondità nella frazione di Bonzo Inferiore.. Ceres conta circa mille residenti nel raggio di 10 km dall'area.. Nessun danno registrato a persone o strutture edilizie secondo l'INGV.. Evento sismico avvenuto nella mattinata di domenica 3 maggio 2026.. Un leggero movimento tellurico di magnitudo 1.3 ha interessato la Val Grande di Lanzo nella mattinata di domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma in Val Grande di Lanzo: scossa di magnitudo 1.3 vicino a Groscavallo

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