Sabato a Vallefoglia sono stati ufficialmente accolti 192 neonati nati nel 2024 e nel 2025. L’evento, dedicato alle famiglie, si è concentrato sui temi del rispetto e dei valori comunitari. La giornata ha coinvolto i genitori e i bambini in attività e momenti di confronto, celebrando l’arrivo dei piccoli con un’iniziativa che promuove la solidarietà e il senso di appartenenza. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità di partecipazione o sulle eventuali celebrazioni specifiche.

Vallefoglia accoglie i nuovi nati all’insegna della gentilezza. Nella giornata di sabato il Comune darà il benvenuto ai 192 bambini nati nel 2024 e nel 2025 con un evento dedicato ai temi del rispetto e della promozione dei valori della comunità. A partire dalle 10, al Giardino dei Colori si festeggerà insieme ai più piccini e alle loro famiglie la Giornata della Gentilezza, un evento che vuole essere qualcosa di più di un momento di incontro tra il Comune e le famiglie. "Desideriamo dedicare questa giornata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie – sostengono il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’assessora alle Politiche sociali, Francesca Sparaventi – perché ogni nuova nascita rappresenta una straordinaria ricchezza per la nostra comunità e un segno di speranza per il futuro del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vallefoglia saluta 192 neonati. Giornata speciale con le famiglie

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