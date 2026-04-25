Nel Comune della Valmalenco, il sindaco e il vice sindaco hanno incontrato le famiglie dei neonati e dei neo sposi per consegnare contributi a sostegno delle famiglie residenti. L’evento si è svolto nella sala consiliare, con la partecipazione di alcune famiglie che hanno ricevuto le somme stanziate dall’amministrazione comunale. La cerimonia ha coinvolto coloro che hanno recentemente avuto un figlio o si sono sposati nel territorio.

Lanzada sostiene le famiglie. Nella sala consiliare il sindaco Marco Negrini e il vice Francesco Nana hanno accolto le famiglie dei nuovi nati e dei neo sposi per la consegna dei contributi a sostegno delle famiglie residenti nel Comune della Valmalenco. Si tratta di un’iniziativa rivolta a chi sceglie di vivere a Lanzada, come segno piccolo ma concreto di riconoscimento e supporto. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come da qualche anno sia finalmente rallentato il decremento del numero di abitanti, che ora si assesta intorno ai 1230. I bambini nati nel 2025 sono Gioele Strepponi, Amelia Bergomi, Pietro Salvetti, Miley Del Zoppo Marangoni e Margherita Vedovatti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lanzada aiuta le famiglie. Neonati in Consiglio

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