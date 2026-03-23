Una raccolta di beni essenziali per i neonati destinata alle famiglie in difficoltà economica. Si chiama ‘ Culla sospesa ’ la campagna solidale promossa dal Lions Club Forlì Host, con un punto di raccolta attivo al Conad Superstore (via Dirani 6), nel quartiere Ronco. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro e prevede la raccolta di prodotti indispensabili per l’accudimento dei bambini nella fascia infantile: omogeneizzati, pappe, latte in polvere di tipo 1, pannolini, biberon, ciucci, detergenti per l’igiene intima, tutine, corredini e altri materiali di prima necessità. Il vestiario dovrà essere nuovo e in cotone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto dei Lions. Con la ’Culla sospesa’ doniamo beni necessari a famiglie con neonati

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