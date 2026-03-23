Il progetto dei Lions Con la ’Culla sospesa’ doniamo beni necessari a famiglie con neonati

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una raccolta di beni essenziali per i neonati destinata alle famiglie in difficoltà economica. Si chiama ‘ Culla sospesa ’ la campagna solidale promossa dal Lions Club Forlì Host, con un punto di raccolta attivo al Conad Superstore (via Dirani 6), nel quartiere Ronco. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro e prevede la raccolta di prodotti indispensabili per l’accudimento dei bambini nella fascia infantile: omogeneizzati, pappe, latte in polvere di tipo 1, pannolini, biberon, ciucci, detergenti per l’igiene intima, tutine, corredini e altri materiali di prima necessità. Il vestiario dovrà essere nuovo e in cotone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il progetto dei lions con la 8217culla sospesa8217 doniamo beni necessari a famiglie con neonati
© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto dei Lions. Con la ’Culla sospesa’ doniamo beni necessari a famiglie con neonati

Articoli correlati

Lions Forlì: 60 famiglie salvate con la Culla sospesaIl Lions Club Forlì Host ha lanciato l’iniziativa Culla sospesa per raccogliere beni essenziali destinati ai neonati, coinvolgendo la Caritas e...

Culla sospesa: avviata una raccolta di beni essenziali per l'infanzia da parte del Lions ClubL'iniziativa promossa dal Lions Club Forlì Host in collaborazione con Caritas e Forlifarma a sostegno delle famiglie in difficoltà “Il progetto...

Una selezione di notizie su Il progetto dei Lions Con la 'Culla...

Temi più discussi: Lions per il progetto LETIsmart nella metropolitana; Il progetto dei Lions. Con la ’Culla sospesa’ doniamo beni necessari a famiglie con neonati; I Lions del Trentino hanno donato 30.000 euro ad Anffas; Il Tricolore spiegato ai più giovani: in piazza San Secondo la giornata finale del progetto promosso dai Lions.

Il Progetto Martina organizzato dal Club Lions Comiso Terra Iblea arriva al Liceo Artistico CarducciComiso, 08 marzo 2026 - Il Lions Club Comiso Terra Iblea con presidente Rosario Alescio, ha portato sabato scorso , 7 marzo, il Service Progetto Martina al ... radiortm.it

Lions e Voa Voa: 45mila euro per il progetto 'Gocce di speranza'Consegnati i fondi raccolti dai Lions di tutto il territorio regionale al progetto Gocce di speranza dell’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, che hanno permesso di completare il finanziamento ... lanazione.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.