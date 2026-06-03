Nella notte si è concluso il recupero di due alpinisti polacchi rimasti bloccati sul Dente del Gigante, al confine tra Italia e Francia. I soccorsi sono intervenuti per portare in salvo le persone coinvolte. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori incidenti. Le immagini delle operazioni mostrano le fasi di recupero sul luogo. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle condizioni dei coinvolti o sulle modalità dell’intervento.

Si è conclusa nella notte la missione di recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante, al confine tra Italia e Francia. I due sono stati portati al rifugio Torino – raggiunto poco dopo la mezzanotte – dove ad attenderli vi erano due tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e un medico. Dal rifugio, sono scesi a Courmayeur con Skyway, qui recuperati in ambulanza e portati in Pronto Soccorso per gli accertamenti diagnostici, che sono in corso. Le loro condizioni sono in fase di valutazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valle d’Aosta, recuperati 2 alpinisti bloccati su Dente del Gigante: le immagini dei soccorsi

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