Dente del Gigante | alpinisti bloccati dopo un colpo di fulmine

Notizia in breve

Due alpinisti sono rimasti bloccati sulla parete del Dente del Gigante dopo essere stati colpiti da un fulmine. I soccorritori stanno valutando come raggiungere la vetta senza l’uso dell’elicottero. Le condizioni di salute dello scalatore colpito non sono ancora state rese note. La squadra di soccorso sta cercando di stabilire un piano per il recupero, considerando le difficoltà del percorso e le condizioni meteorologiche.