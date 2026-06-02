Dente del Gigante | alpinisti bloccati dopo un colpo di fulmine
Due alpinisti sono rimasti bloccati sulla parete del Dente del Gigante dopo essere stati colpiti da un fulmine. I soccorritori stanno valutando come raggiungere la vetta senza l’uso dell’elicottero. Le condizioni di salute dello scalatore colpito non sono ancora state rese note. La squadra di soccorso sta cercando di stabilire un piano per il recupero, considerando le difficoltà del percorso e le condizioni meteorologiche.
? Punti chiave Come possono i soccorritori raggiungere la vetta senza l'uso dell'elicottero?. Quali sono le reali condizioni di salute dello scalatore colpito?. Perché il maltempo impedisce un intervento rapido sul Dente del Gigante?. Cosa sta facendo la squadra speciale per superare l'ostacolo meteo?.? In Breve Soccorritori Sav e Guardia di finanza fermi al Rifugio Torino per maltempo.. Intervento via terra programmato per martedì 02 giugno 2026.. Recupero concluso a Ozein per escursionista con traumi agli arti inferiori.. Elicottero utilizzato alla Pointe de la Pierre dopo schiarita pomeridiana.. Due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante dopo un colpo di fulmine. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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