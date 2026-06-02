Fulmine sul Dente del Gigante | soccorsi bloccati dal maltempo

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un maltempo ha impedito ai soccorritori di utilizzare l'elicottero per raggiungere i feriti sul Dente del Gigante. Le squadre di soccorso stanno valutando tecniche di alpinismo, come la progressione in cordata e l'uso di corde e ramponi, per effettuare il recupero manuale. Le condizioni meteorologiche avverse hanno rallentato le operazioni di soccorso e potrebbero influenzare le prossime fasi di intervento.

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? Punti chiave Come possono i soccorritori raggiungere i feriti senza l'uso dell'elicottero?. Quali tecniche alpinistiche utilizzeranno i tecnici per il recupero manuale?. Perché le squadre di soccorso sono attualmente bloccate al Rifugio Torino?. Quanto tempo potrebbe durare lo stallo causato dalle condizioni meteo?.? In Breve Soccorso Alpino valdostano e Guardia di Finanza operano dal Rifugio Torino.. Impiego della funivia Skyway per il primo avvicinamento ai polacchi.. Recupero previsto tramite tecnica alpinistica classica per assenza di elicottero.. Meteo avverso impedisce il volo e blocca le squadre in quota.. Due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante dopo un fulmine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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