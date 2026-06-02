Fulmine sul Dente del Gigante | soccorsi bloccati dal maltempo

Notizia in breve

Un maltempo ha impedito ai soccorritori di utilizzare l'elicottero per raggiungere i feriti sul Dente del Gigante. Le squadre di soccorso stanno valutando tecniche di alpinismo, come la progressione in cordata e l'uso di corde e ramponi, per effettuare il recupero manuale. Le condizioni meteorologiche avverse hanno rallentato le operazioni di soccorso e potrebbero influenzare le prossime fasi di intervento.