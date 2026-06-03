Valganna | il Politecnico rilancia il villaggio con il riuso creativo

Notizia in breve

Nel villaggio di Valganna, i vecchi padiglioni del complesso sono stati riaperti e trasformati in spazi per il riuso creativo. Le strutture abbandonate, spesso danneggiate, ora ospitano laboratori e attività culturali. Il progetto prevede di recuperare gli edifici attraverso interventi che valorizzano le loro caratteristiche originali, senza modifiche invasive. La riqualificazione mira a contrastare il vandalismo e a dare nuova vita alla zona.