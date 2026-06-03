Valganna | il Politecnico rilancia il villaggio con il riuso creativo
Nel villaggio di Valganna, i vecchi padiglioni del complesso sono stati riaperti e trasformati in spazi per il riuso creativo. Le strutture abbandonate, spesso danneggiate, ora ospitano laboratori e attività culturali. Il progetto prevede di recuperare gli edifici attraverso interventi che valorizzano le loro caratteristiche originali, senza modifiche invasive. La riqualificazione mira a contrastare il vandalismo e a dare nuova vita alla zona.
Come può il riuso creativo salvare un villaggio abbandonato dal vandalismo? Quali nuove funzioni ospiteranno gli ex padiglioni del complesso di Valganna? Chi guiderà la trasformazione architettonica di questo patrimonio lombardo? Perché questo progetto di rigenerazione arriverà fino al MIPIM di Cannes??? In Breve Workshop Progettare l’Avanzo dall'8 al 12 giugno 2026 presso il Villaggio TCI. Presentazione istituzionale il 6 giugno 2026 a Villa Recalcati presso Varese. Ricerc . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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