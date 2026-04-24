Avellino celebra la terra | il Villaggio Contadino rilancia l’Irpinia

Ad Avellino, dal 24 al 26 aprile, si svolge il Villaggio Contadino promosso da Coldiretti, che si propone di sostenere il settore agricolo locale e di favorire l’ingresso dei giovani nel comparto. L’evento si svolge nel centro della città e coinvolge aziende agricole della zona, con esposizioni di prodotti e spazi di incontro tra operatori. La manifestazione si inserisce in un percorso di valorizzazione delle attività agricole irpine.

? Cosa sapere Coldiretti organizza il Villaggio Contadino ad Avellino dal 24 al 26 aprile.. L'iniziativa mira al rilancio del comparto agricolo irpino e all'integrazione dei giovani.. Dal 24 al 26 aprile, il centro di Avellino si trasforma in una grande città della terra con l’arrivo del Villaggio Contadino di Coldiretti, un evento che punta a dare nuova linfa all’agricoltura irpina attraverso tre giornate di confronto e valorizzazione territoriale. Non si tratta della solita fiera dove i prodotti vengono messi solo in mostra per essere guardati. Qui l’obiettivo è creare un ponte diretto tra chi lavora la terra e chi la vive ogni giorno come consumatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino celebra la terra: il Villaggio Contadino rilancia l’Irpinia Notizie correlate Il Villaggio Contadino sbarca ad Avellino: tre giorni per rilanciare l’agricolturaTempo di lettura: 3 minutiPer la prima volta il Coldiretti porta il suo Villaggio Contadino ad Avellino, trasformando il cuore della città in una... Ad Avellino il Villaggio Contadino di Coldiretti, tre giorni di agricoltura e comunitàPer la prima volta nella sua storia, il Villaggio Contadino di Coldiretti approda ad Avellino, portando nel cuore della città un grande evento... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Villaggio Contadino Coldiretti ad Avellino: tre giorni dedicati alle; Per la prima volta ad Avellino il Villaggio Coldiretti: nel centro cittadino tre giorni tra agricoltura, cibo, cultura e comunità. Ad Avellino al via il Villaggio Contadino: il Prefetto al taglio del nastroIl Prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del Villaggio Contadino organizzato da Coldiretti, prendendo parte al taglio del nastro che ha dato ufficialmen ... irpinianews.it Ad Avellino il villaggio della ColdirettiPrende il via domani, venerdì 24 aprile, il Villaggio Contadino Coldiretti, che fino a domenica trasformerà Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele II in una ... napolivillage.com Coldiretti Campania. . L'inaugurazione del Villaggio Contadino Coldiretti di Avellino raccontata dalla presidente di Coldiretti Avellino Veronica Barbati. C'è di tempo fino a domenica per raggiungerci e vivere le grandi emozioni offerte dai laboratori e dalle attra - facebook.com facebook Cisgiordania, coloni israeliani rubano pecore a contadini palestinesi: il villaggio si mobilita e recupera il gregge - VIDEO x.com