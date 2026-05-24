Sass de Böll | il gigante di porfido tra vulcani e ghiacciai in Valganna

Notizia in breve

Nel 2015, gli archeologi hanno scoperto un grande monolite di porfido chiamato Sass de Böll in Valganna, tra vulcani e ghiacciai. La formazione si erge come un gigante di pietra tra i paesaggi naturali. La salita sulla sua cima è possibile attraverso percorsi escursionistici segnalati. Le ricerche non hanno ancora rivelato cosa possa nascondere il sito megalitico, lasciando aperte molte domande sulla sua origine e funzione.