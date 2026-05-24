Sass de Böll | il gigante di porfido tra vulcani e ghiacciai in Valganna
Nel 2015, gli archeologi hanno scoperto un grande monolite di porfido chiamato Sass de Böll in Valganna, tra vulcani e ghiacciai. La formazione si erge come un gigante di pietra tra i paesaggi naturali. La salita sulla sua cima è possibile attraverso percorsi escursionistici segnalati. Le ricerche non hanno ancora rivelato cosa possa nascondere il sito megalitico, lasciando aperte molte domande sulla sua origine e funzione.
? Domande chiave Come si può salire sulla cima di questo monolite di porfido?. Cosa nasconde questo sito megalitico scoperto dagli archeologi nel 2015?. Perché le popolazioni dell'Età del Ferro sceglievano proprio questo luogo?. Quale panorama si scopre oltre i resti della Linea Cadorna?.? In Breve Monolito di 20 metri con altezza media di 5,5 metri in Valganna.. Sistema subcircolare di pietre con diametro medio di 24 metri.. Sito megalitico utilizzato per riti sacri fin dall'età del Ferro.. Resti di forte militare della Linea Cadorna risalenti al 1915-1918.. A quota 987 metri, tra le faggeta della Valganna, il Sass de Böll emerge come un gigante di porfido che custodisce segreti millenari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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