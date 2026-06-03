A Cantagallo si è registrato un record di pioggia con 90 millimetri in un’ora. Il torrente ha salito di due metri in appena venti minuti. Attualmente, alcune strade tra Vernio e Cantagallo sono a rischio smottamento. La situazione è monitorata dalle autorità, che valutano eventuali chiusure o interventi di messa in sicurezza. Nessun dettaglio su feriti o evacuazioni è stato comunicato finora.

Come ha fatto il torrente a salire di due metri in venti minuti?. Quali strade sono attualmente a rischio smottamento tra Vernio e Cantagallo?. Perché questo nubifragio ha superato i record delle alluvioni del 2023?. Cosa dicono i dati tecnici sulla tenuta del suolo dopo l'emergenza?.? In Breve Il torrente Bisenzio a Gamberame è salito da 0,31 a 2,73 metri in 20 minuti.. Accumuli totali superati i 100 mm a Cantagallo, Vernio e Luicciana.. Smottamenti segnalati nei comuni di Vernio e Cantagallo dopo il nubifragio.. Rodolfo Ricò della protezione civile monitora la sicurezza della viabilità locale.. 90 mm di pioggia in un’ora a Cantagallo: l’alta Val di Bisenzio sotto assedio idrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val di Bisenzio: 90 mm di pioggia in un’ora, record a Cantagallo

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