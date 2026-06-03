In un’ora sono caduti 50 millimetri di pioggia, causando allagamenti e caos in tutta la città. I sottopassi sono stati allagati in diverse zone, rendendo impraticabili alcune strade. La forte precipitazione ha provocato allagamenti anche in aree di normale traffico, con veicoli rimasti bloccati. Le autorità hanno effettuato interventi di emergenza per evacuare le zone più colpite. Nessuna vittima è stata segnalata.

Quali zone della città sono state colpite dai sottopassi allagati?. Come ha fatto un intero mese di pioggia a cadere in un'ora?. Dove si è registrato il picco massimo di precipitazioni a San Fabiano?. Perché le infrastrutture urbane non hanno gestito questa portata d'acqua?.? In Breve Picco di 54 mm registrato nella zona di Arezzo San Fabiano.. Accumulo in un'ora pari a quasi tutto il mese di giugno.. Sottopassi urbani e doppia canna del Baldaccio pesantemente colpiti.. Nuovo fronte atlantico atteso per venerdì con rischio instabilità.. Arezzo sotto l’acqua: caduti 50 mm di pioggia in un’ora dopo il nubifragio della serata. Una pioggia eccezionale ha colpito Arezzo nella tarda serata di ieri, trasformando le strade del borgo in veri e propri corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo sommersa: 50 mm di pioggia in un’ora tra caos e allagamenti

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