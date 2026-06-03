Vaccini Covid risposta immunitaria e alcune malattie croniche | la prova scientifica che il problema non è il virus ma la risposta autoimmune che non si spegne - GLI STUDI

Studi scientifici indicano che alcuni individui sviluppano dolori cronici, nebbia cognitiva e stanchezza dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid. Questi sintomi sono legati a una risposta autoimmune che non si spegne, e non al virus stesso. La durata di queste reazioni è ancora incerta, e finora non sono stati definiti limiti temporali. La ricerca evidenzia che le reazioni immunitarie possono causare effetti persistenti, rendendo difficile per alcuni medici riconoscere e trattare questi casi.

I dolori post azione immunitaria antiCovid esistono e possono persistere nel tempo, non si sa per quanto. Per anni una parte della medicina ha guardato ai pazienti che ne soffrivano come a dei fantasmi. Stanchezza, dolori diffusi, nebbia cognitiva, vertigini, problemi neurologici: sintomi reali senza una spiegazione per chi si presentava ai Pronto soccorso. Adesso però arrivano due studi, uno del Mount Sinai e uno di Yale. I ricercatori di entrambi i centri hanno fatto più o meno la stessa cosa: relevato gli anticorpi dal sangue di persone con Long Covid e li hanno iniettati in topi sani. Gli animali hanno sviluppato dolore, affaticamento, alterazioni neurologiche e danni alle piccole fibre nervose. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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