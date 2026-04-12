I Cdc Usa hanno nascosto dati che dimostrano i benefici dei vaccini Covid l’infettivologo Bassetti | È censura scientifica

Recenti dichiarazioni di un infettivologo hanno accusato i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) negli Stati Uniti di aver nascosto dati che evidenziavano i benefici dei vaccini contro il Covid. L’esperto ha definito questa condotta come una forma di censura scientifica. Le accuse si inseriscono in un clima di tensioni politiche e di controversie legate alle decisioni delle istituzioni sanitarie statunitensi, già al centro di discussioni pubbliche.

Le accuse di censura scientifica e le tensioni politiche attorno alla ricerca sui vaccini Covid tornano al centro del dibattito negli Stati Uniti, in un contesto già segnato da scelte controverse sulla guida delle istituzioni sanitarie. A ricordare che la situazione non è cambiata è l’infettivologo Matteo Bassetti, che su X ha denunciato un presunto ritardo nella diffusione di dati rilevanti da parte dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Secondo Bassetti, l’agenzia avrebbe “nascosto all’opinione pubblica americana dati che dimostrano i benefici dei vaccini Covid su ricoveri e complicanze, ritardando per ordine di Trump la pubblicazione di articoli scientifici ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I Cdc Usa hanno nascosto dati che dimostrano i benefici dei vaccini Covid”, l’infettivologo Bassetti: “È censura scientifica” Trump censura i dati sui vaccini: Bassetti attacca il blocco CDCL’amministrazione statunitense guidata da Trump ha ordinato il blocco della pubblicazione di un importante rapporto scientifico relativo... Bassetti contro Trump perché gli Usa nascondono dati sull'efficacia dei vaccini: "Ormai sono alla frutta"Una nuova bufera travolge i vertici della sanità statunitense: secondo un’inchiesta pubblicata dal Washington Post, l’amministrazione del Presidente...