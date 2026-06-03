Studi scientifici mostrano che alcuni effetti a lungo termine dei vaccini antiCovid sono legati a risposte autoimmuni che persistono nel tempo. Tra i sintomi più comuni ci sono dolori cronici, nebbia mentale e affaticamento. Questi disturbi sono stati associati a reazioni immunitarie che non si sono completamente spente e che possono durare mesi o anni. La ricerca evidenzia come il problema non sia solo il virus, ma anche la risposta autoimmune che può svilupparsi in alcuni casi.

I dolori post azione immunitaria antiCovid esistono e possono persistere nel tempo, non si sa per quanto. Per anni una parte della medicina ha guardato ai pazienti che ne soffrivano come a dei fantasmi. Stanchezza, dolori diffusi, nebbia cognitiva, vertigini, problemi neurologici: sintomi reali senza una spiegazione per chi si presentava ai Pronto soccorso. Adesso però arrivano due studi, uno del Mount Sinai e uno di Yale. pI ricercatori di entrambi i centri hanno fatto più o meno la stessa cosa: relevato gli anticorpi dal sangue di persone con Long Covid e li hanno iniettati in topi sani. Gli animali hanno sviluppato dolore, affaticamento, alterazioni neurologiche e danni alle piccole fibre nervose. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccini antiCovid, risposta immunitaria e alcune malattie croniche: la prova scientifica che il problema non è il virus, ma la risposta autoimmune che non si spegne

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Il COVID era UNA PROVA GENERALE - Alessandro Barbero (Torino, 2026)

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