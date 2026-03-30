Tumori scoperta dell' Università di Torino | alcuni grassi aiutano il tumore a crescere e indeboliscono la risposta immunitaria

Una ricerca dell’Università di Torino ha identificato un meccanismo attraverso il quale alcuni tipi di grasso facilitano la crescita dei tumori e riducono l’efficacia della risposta immunitaria. Lo studio ha approfondito il ruolo di specifici grassi nel favorire lo sviluppo tumorale e nel comprometterne la difesa naturale. I risultati forniscono nuove informazioni sulle interazioni tra tessuti adiposi e tumori.

Una ricerca coordinata dall’Università di Torino ha individuato un nuovo meccanismo con cui i tumori possono indebolire le difese immunitarie. Lo studio, guidato dalla professoressa Teresa Manzo del dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute e pubblicato sulla rivista internazionale Science Immunology, dimostra che alcuni lipidi presenti nell’ambiente tumorale possono compromettere direttamente l’efficacia del sistema immunitario. La ricerca è il risultato di una collaborazione internazionale che ha coinvolto anche istituzioni scientifiche in Spagna, Belgio e Stati Uniti. Al centro della scoperta vi è il palmitato, un acido grasso che si accumula frequentemente in diversi tumori solidi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tumori, scoperta dell'Università di Torino: alcuni grassi aiutano il tumore a crescere e indeboliscono la risposta immunitaria Articoli correlati Perché alcuni tumori regrediscono mentre altri continuano a crescereSecondo un nuovo studio, la nascita di un tumore non è solo il risultato di una cellula mutata, ma anche della risposta delle cellule sane che la... Tumori: perchè alcuni regrediscono mentre altri continuano a crescereSecondo un recente studio, la nascita di un cancro non è soltanto il risultato di una cellula mutata, ma anche della risposta delle cellule sane che... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tumori scoperta dell'Università di... Discussioni sull' argomento Scoperto il meccanismo che alimenta le metastasi: la vimentina nel mirino delle nuove terapie; Il fungo segreto che trasforma gli scarti in tagliatelle: Abbiamo creato il cibo del futuro; Doppio Open day nei due campus universitari della d'Annunzio: studenti e famiglie alla scoperta dell'ateneo più grande d'Abruzzo; Scoperta Unipd: la vimentina favorisce la diffusione di alcuni tipi di tumore. La facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Torino è di ottimo livello, tanto da essere prima in Italia e tra le prime 200 al mondo, secondo l’agenzia «Quacquarelli ... - facebook.com facebook L’Università di Torino è la migliore in Italia per Filosofia x.com