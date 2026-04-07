Nella partita di ieri allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Milan, valida per la 31ª giornata di Serie A. La gara si è conclusa con il risultato di un gol segnato nel corso del secondo tempo. Allegri, allenatore del Milan, si è mostrato molto arrabbiato dopo la conclusione dell'incontro.

Nella serata di ieri allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ha battuto il Milan per 1-0 nella sfida valida per la 31ª giornata di Serie A. A decidere l’incontro è stata una rete di Matteo Politano al 79°, un gol che ha spezzato l’equilibrio di una partita molto tattica, bloccata e povera di emozioni per lunghi tratti. Il gol è arrivato in un momento in cui il Milan sembrava aver controllato bene la fase difensiva per quasi tutta la gara. Si è trattato di un episodio isolato, ma decisivo, che Massimiliano Allegri ha giudicato in maniera netta e senza giri di parole. Secondo quanto riportato da Il Giornale, l’allenatore rossonero si è lasciato andare a un commento secco e carico di disappunto subito dopo la marcatura: «Come si fa a prendere un gol così?». 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Allegri su tutte le furie

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Allegri espulso nel finale di gara

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