Un uomo di 32 anni stava facendo la spesa quando, dopo aver avuto un problema con la carta di credito, ha controllato il saldo online e ha scoperto di avere un patrimonio di milioni di euro. La scoperta è avvenuta in modo imprevisto, lasciandolo incredulo. La giornata si è trasformata in un episodio inaspettato, con il conto che mostrava una somma impressionante, molto superiore a quanto immaginato.

Una normale giornata al mercato si è trasformata in un episodio surreale per un uomo di 32 anni che, dopo un problema con la propria carta di credito, ha scoperto di avere a disposizione una fortuna da capogiro. Sul suo conto corrente risultava infatti accreditata una somma gigantesca, tale da collocarlo teoricamente tra le persone più ricche del mondo. Il protagonista della vicenda è Ahmad Jahangard Takalo, cittadino turco residente a Van, che si è ritrovato con un accredito pari a circa 20 miliardi di dollari, equivalenti a un trilione di lire turche. Una cifra che, secondo le stime, lo farebbe rientrare tra i circa 120 uomini più ricchi del pianeta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Va a fare la spesa, poi la scoperta shock: “Miliardario!”. Il conto da paura

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