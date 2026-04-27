Pensione il conto salato dei baby boomer | nel 2041 la spesa toccherà il 17,1% del Pil Poi la discesa

Nel 2025, lo Stato italiano ha speso circa 342 miliardi di euro per le pensioni, una cifra che rappresenta una parte significativa delle uscite pubbliche. Entro il 2041, questa spesa dovrebbe salire fino al 17,1% del prodotto interno lordo, prima di iniziare a diminuire negli anni successivi. I dati indicano come i costi legati ai pensionati, in particolare quelli dei baby boomer, rappresentino un impegno crescente per le finanze pubbliche.

La montagna di denaro che ogni anno lo Stato italiano trasferisce ai pensionati ha raggiunto nel 2025 la cifra di 342.915 milioni di euro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Pensioni, così l’uscita dei baby-boomer dal lavoro aumenterà la spesa fino al 2041Corre la spesa per le prestazioni sociali in denaro: per il 2026 si prevede un aumento del 2,7% rispetto al 2025 per un totale di 471,7 miliardi di...

Boomer in ansia per la pensione: solo il 24% crede nel pubblicoI cittadini nati tra il 1955 e il 1969 affrontano l’avvicinamento alla pensione con un mix di preoccupazione economica e sostegno costante verso le...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Erano in pensione ma intascavano lo stipendio: danno erariale da 800mila euro; Guerra, quanto ci costi: tra gas e cavi il conto è salato.

Domanda pensione di vecchiaia: la checklist completa per non sbagliareDomanda pensione di vecchiaia: prima dell’invio servono controlli precisi su requisiti, contributi e documenti per evitare errori e ritardi ... investireoggi.it