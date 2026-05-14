Meloni va a fare la spesa e accade l’inaspettato | il racconto della Premier VIDEO

Da tvzap.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una sessione al Senato, la Premier si trovava a fare la spesa in un punto vendita vicino all’istituzione. In quei momenti, si è verificato un episodio inatteso che ha catturato l’attenzione di presenti e media, portando l’attenzione su un fatto insolito nel corso della giornata politica. La scena è stata ripresa e condivisa in un video che ha rapidamente fatto il giro dei social network, diventando oggetto di discussione tra gli utenti.

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Nel pieno del Premier Time al Senato, a Roma, l’Aula si accende non solo per lo scontro politico ma per un passaggio che in pochi minuti finisce al centro del dibattito. Una risposta secca, un riferimento alla vita quotidiana e una stoccata rivolta all’opposizione diventano il cuore di un intervento destinato a far rumore fuori da Palazzo Madama. A intervenire è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sceglie un tono diretto, quasi confidenziale, per ribadire la propria lettura del Paese e del consenso attorno all’esecutivo. Un passaggio che, tra supermercati, normalità rivendicata e richiami politici, rompe la liturgia dell’Aula e rilancia lo scontro parlamentare su un terreno che va oltre i numeri e le mozioni.🔗 Leggi su Tvzap.it

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