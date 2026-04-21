Il Picchio e l’incredibile testa a testa Ascoli si avvicina la sfida decisiva

L'Ascoli si prepara a una delle settimane più importanti della stagione, con la squadra che si avvicina alla partita decisiva di domenica pomeriggio contro il Campobasso. La squadra si sta allenando intensamente per affrontare questa sfida, che potrebbe avere un peso determinante sulla classifica. La sfida si giocherà alle 14 e rappresenta un momento cruciale per il cammino del club in questa fase del campionato.

La settimana più importante della stagione dell’ Ascoli si è appena aperta. Quelli che condurranno verso la decisiva sfida di Campobasso, in programma domenica alle 14.30 all’ Axum Molinari Stadium, saranno giorni particolarmente intensi da vivere però con leggerezza. Il tecnico bianconero Tomei e i suoi uomini potranno godersi un momento calcistico particolarmente significativo con la spensieratezza giusta. La stessa che può permettersi chi ha già dimostrato di essere superiore a tutti per filosofia di gioco, prestazioni, gol, risultati e primati. Di certo avrà da perdere molto di più chi è stato in vetta per mesi e non ha saputo chiudere i conti quando poteva farlo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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