Tra l’8 e il 9 aprile 2026 è stato condotto un sondaggio che mostra un equilibrio molto stretto tra i candidati alla guida del fronte progressista. Secondo i dati, Giuseppe Conte si trova in leggero vantaggio rispetto a Elly Schlein, con una differenza minima nei consensi raccolti a livello nazionale. La competizione tra i due continua ad essere molto aperta, con i risultati che rimangono ancora molto vicini.

Un rilevamento d’opinione condotto tra l’8 e il 9 aprile 2026 delinea un nazionale caratterizzato da un equilibrio estremamente sottile, dove la sfida per la guida della coalizione progressista vede Giuseppe Conte leggermente avanti rispetto a Elly Schlein. I dati indicano inoltre una competizione serrata tra i due blocchi principali, con il centrodestra che mantiene un vantaggio minimo sul centrosinistra. L’analisi dei numeri raccolti tramite interviste rivela come la leadership del Movimento 5 Stelle otterrebbe il sostegno del 41% degli elettori in una ipotetica tornata di primarie, superando di un punto percentuale la segretaria del Partito Democratico, che si attesta al 40%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primarie: Conte guida il fronte progressista, testa a testa col

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La Stampa. . Matteo Renzi, leader di Italia Viva, oggi partono le vostre “primarie delle idee”: a cosa servono «A cambiare l’Italia, non esagero. […] Per vincere non basta ripetere che Meloni ha preso una tranvata al referendum ed è sfiduciata dai cittadini. Ser - facebook.com facebook

Partiamo dalle proposte per costruire l’alternativa. I riformisti saranno decisivi per la vittoria del centrosinistra. Il mio intervento in diretta all’evento di lancio delle Primarie delle Idee. x.com/i/broadcasts/1… x.com