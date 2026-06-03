USA | possibile espansione del nucleare verso la Polonia
Negli Stati Uniti si discute di un possibile ampliamento dell’uso dell’energia nucleare verso la Polonia. La proposta prevede l’installazione di nuovi reattori e l’ampliamento delle strutture esistenti. Questa mossa potrebbe comportare un aumento della spesa militare europea, con i paesi membri che dovranno investire in nuove infrastrutture e reti di sicurezza energetica. Le decisioni sono ancora in fase di valutazione e non sono state definitive.
Come cambierà la spesa militare europea con l'espansione del nucleare?. Quali infrastrutture dovranno costruire i nuovi Paesi membri del club?. Perché la Francia propone un modello di difesa diverso da Washington?. Chi gestirà concretamente i costi della nuova architettura di sicurezza?.? In Breve Piano di difesa europeo supportato da un prestito da 90 miliardi di euro.. Progetto francese di deterrenza complementare valutato dalla Polonia.. Apertura primo cluster riforme fondamentali per l'Ucraina prevista a giugno.. Summit degli alleati ad Ankara per definire l'autonomia della difesa europea.. Washington apre alla dislocazione di armi nucleari sul fianco est europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Perché USA e Israele hanno ATTACCATO l'Iran
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