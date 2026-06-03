USA | possibile espansione del nucleare verso la Polonia

Notizia in breve

Negli Stati Uniti si discute di un possibile ampliamento dell’uso dell’energia nucleare verso la Polonia. La proposta prevede l’installazione di nuovi reattori e l’ampliamento delle strutture esistenti. Questa mossa potrebbe comportare un aumento della spesa militare europea, con i paesi membri che dovranno investire in nuove infrastrutture e reti di sicurezza energetica. Le decisioni sono ancora in fase di valutazione e non sono state definitive.