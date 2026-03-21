Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro il sito nucleare di Natanz in Iran, uno dei principali punti del programma di arricchimento dell’uranio di Teheran. L’attacco ha preso di mira l’impianto situato nel Medio Oriente, che ora si trova sotto assedio. L’Aiea ha chiesto di evitare un incidente nucleare, mentre l’area si trova in uno stato di allerta.

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l’impianto nucleare iraniano di Natanz, uno dei siti chiave del programma di arricchimento dell’uranio di Teheran. La notizia è stata diffusa dai media iraniani e confermata dall’Organizzazione per l’energia atomica della Repubblica islamica, secondo cui il complesso è stato preso di mira nella mattinata di sabato. Le autorità iraniane sostengono che non sia stata registrata alcuna perdita di materiale radioattivo e che non vi siano rischi immediati per la popolazione residente nelle aree circostanti.. L'allarme dell'Aiea. Il direttore generale dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi ha fatto appello alla «moderazione militare». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Usa e Israele attaccano il sito nucleare di Natanz, Medio Oriente sull'orlo del baratro? Aiea: «Evitare un incidente nucleare»

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