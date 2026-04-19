Secondo un'analisi di Pimco, la Federal Reserve potrebbe decidere di ridurre nuovamente il proprio bilancio. Tiffany Wilding, economista dell'istituto, ha precisato che questa eventualità non dovrebbe avere effetti significativi sui mercati finanziari. La possibilità di una nuova diminuzione delle attività della banca centrale è stata discussa in relazione alle strategie di politica monetaria e alle recenti dichiarazioni ufficiali.

La Fed potrebbe ridurre di nuovo il proprio bilancio. E’ quanto emerge da un’analisi di Pimco, ma questo – assicura Tiffany Wilding, economista di Pimco – non avrà “particolari ripercussioni sui mercati”. Alla fine dello scorso anno, la Federal Reserve – rileva Pimco – ha concluso il suo ultimo programma di quantitative tightening (QT): il processo attraverso il quale riduce il proprio bilancio vendendo titoli o lasciandoli giungere a scadenza senza reinvestirli. Da un picco di quasi 9mila miliardi di dollari, pari a circa il 35% del PIL statunitense, la Fed aveva ridotto il bilancio di oltre 2mila miliardi di dollari. “A differenza del 2019, quando un picco di volatilità del mercato monetario aveva spinto la Fed a interrompere bruscamente il QT, questa volta – sottolinea Wilding – è sembrato quasi che i mercati non se ne accorgessero.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Usa: Fed verso possibile nuova riduzione del bilancio: l’impatto sui mercati

Copper, Oil, and the Dollar - The Hidden Signals Traders Can’t Ignore: US Session Update, Nov 18th

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