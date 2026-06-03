Durante un match negli Stati Uniti, un allenatore è stato ripreso mentre utilizzava un laptop durante il cooling break, consultando video tattici. La FIFA permette l’uso di dispositivi digitali in questa fase, purché siano autorizzati e non interferiscano con le regole di gioco. La scena ha suscitato discussioni sull’impiego di tecnologia durante le partite ufficiali, sollevando interrogativi sul ruolo dei dispositivi elettronici nelle strategie e nelle decisioni in campo.

Come può un laptop cambiare l'esito di una partita ufficiale?. Quali regole della FIFA permettono questo uso dei dispositivi digitali?. Perché l'analisi video durante le pause aumenta il carico cognitivo?. Cosa accadrà se la FIFA bloccherà l'esperimento di Pochettino?.? In Breve Il difensore Mark McKenzie ha espresso sorpresa per la modalità operativa durante il match.. Pochettino ha discusso le nuove norme con la FIFA lo scorso venerdì.. Gli USA giocheranno contro la Germania sabato al Soldier Field di Chicago.. Il debutto mondiale avverrà il 12 giugno contro il Paraguay a Los Angeles.. Pochettino trasforma i cooling break in sessioni video: l’esperimento americano che sfida il regolamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, l’esperimento di Pochettino: video tattici durante i cooling break

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Temi più discussi: Il ct degli USA, Mauricio Pochettino, ha iniziato a usare i cooling break per delle riunioni video intorno a un portatile (ma non è chiaro se sia una cosa consentita dai nuovi regolamenti); Pulisic, addio fascia da capitano degli USA. Pochettino la dà a Ream: Il leader che vogliamo; USA, Pulisic non è più capitano. Pochettino precisa: Mia decisione, non dei giocatori.

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