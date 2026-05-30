L’amichevole tra Stati Uniti e Senegal si gioca domenica alle 21:30. La partita si terrà in un centro sportivo di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Le formazioni probabili includono diversi giocatori di entrambe le nazionali, mentre l’allenatore statunitense cerca risposte sulla rosa. Non sono stati ancora annunciati eventuali infortuni o modifiche dell’ultima ora. La gara rappresenta un test importante prima delle competizioni ufficiali.

USA-Senegal è un’amichevole e si gioca domenica alle 21:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. A distanza di due mesi dall’ultima amichevole, gli USA affrontano quello che sarà il penultimo test prima dell’atteso debutto ufficiale nel Mondiale casalingo, in programma il 13 giugno prossimo contro il Paraguay a Inglewood. La selezione a stelle e strisce, inserita in un girone non complicatissimo (oltre ai paraguaiani ci sono pure Turchia e Australia), non può assolutamente permettersi di fare brutta figura. Ed è anche per questo motivo che ha deciso di affidarsi un allenatore che vanta una grande esperienza in Europa alla guida di grandi club (Chelsea, Tottenham, PSG) come Mauricio Pochettino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico USA-Senegal: Pochettino a caccia di risposte

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