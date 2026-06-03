L'Iran ha attaccato un aeroporto nel Kuwait, secondo fonti ufficiali. Questo episodio si aggiunge a una serie di attacchi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. La tensione nella regione è aumentata, con Teheran che ha colpito anche obiettivi nel vicino stato del Kuwait. Non sono state riportate vittime o danni significativi. L'episodio si inserisce in un quadro di escalation tra le parti coinvolte nella zona.

Sale la tensione nel Golfo Persico dopo uno scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. E Teheran prende di mira anche il Kuwait. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran, escalation nel Golfo. Teheran colpisce aeroporto Kuwait

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